歌手のダイアモンド☆ユカイさん（64）が24日、映画『トイ・ストーリー５』公開記念歌唱イベントに登場。日本でシリーズ1作目が公開されてから30年歌い続けてきた楽曲『君はともだち』への思いを語りました。おもちゃの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆を描いてきた『トイ・ストーリー』シリーズ。最新作は、おもちゃたちの前に最新型タブレットが現れ、“デジタル”という史上最大の脅威に立ち向かう物語です。映画