お笑いタレントで俳優のルー大柴（72）の若い頃の姿が、サッカー日本代表で、現在行われているFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグ・チュニジア戦でゴールを決めたMF伊東純也（33＝ゲンク）に激似と話題となっている。大柴が自身のX（旧ツイッター）に投稿した新旧パスポート写真がその理由。「#パスポートロングタイムアゴー＆ナウ」とつづり、スーツ姿のモノクロの写真のかつてのパスポートと、来年まで有効の現
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