「ルーキーシリーズ第１４戦」（２４日、まるがめ）広瀬凜（２３）＝滋賀・１３１期・Ａ２＝がデビュー初Ｖから連続優勝のチャンスをつかんだ。準優１１Ｒ、４コースから２着。道中では２号艇の竹下大樹（福岡）との激しい競り合いを制した形となったが「レース足がひどい」と厳しい表情だった。前節の江戸川ルーキーＳではデビュー初Ｖ。「Ｓ勘は大丈夫。優勝の可能性がある足にしたい」と整備も視野に入れた。