連日熱戦が繰り広げられているサッカーワールドカップ北中米大会だが、今大会から変わったルールはいくつかある。たとえばスローイン、ゴールキックは5秒以内、選手交代は10秒以内に行うように制限時間がカウントダウンされるようになっている。すべてはスピードアップを図りたいことから生まれた新ルールだ。また、反則でも大きく変わったことがある。選手が相手チームとの対立や口論の場面で口元を隠した場合、一発レッドカ