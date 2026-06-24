1999年にシングル『A・RA・SHI』でデビューを飾り、5月31日をもって活動終了を迎えた国民的グループ「嵐」。ラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』が東京ドームで開催されておよそ3週間が経過、今後のメンバーの動向が少しずつ見えてきた。「グループ活動終了後も運営されていた公式ファンクラブが、6月15日に終了となりました。二宮和也さんは、すでにオフィシャルファンクラブを2024年に開設し、2025年には