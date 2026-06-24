ネーションズリーグバレーボール男子のネーションズリーグ予選ラウンド第2週フランス大会が24日、フランス・オルレアンで開幕し、日本とセルビアが対戦した。40度に迫るような酷暑のため、異例の暑さ対策がとられ、ファンの注目を集めた。日本がセルビアと対戦したフランス大会の初戦。異例の暑さ対策がとられた。中継したU-NEXTの実況は、会場の外が気温38度に達していると説明。特別措置として、どちらかのチームが8点と16