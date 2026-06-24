今回紹介するのは、Threadsに投稿された、猫ちゃんのブラッシング中に起きたまさかの瞬間。飼い主さんは、いつものように猫ちゃんの毛並みを整えていた模様。しかし、ブラシがお腹周辺に差しかかったそのとき、空気が一変したみたいです。 投稿はThreadsにて32万回以上表示され、1.5万件以上のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。 【動画：ブラッシング中、リラックスしていた猫→『お腹にブラシ