今回紹介するのは、Threadsに投稿された、犬と猫のやさしい成長記録。「我が家に来た日」と「3歳」の現在を並べた2枚の写真。そこに写っていたのは、小さな白い猫ちゃんと、そばで見守るワンちゃんでした。時間が流れても変わらないふたりの距離感に、思わずじんわりしてしまいます。 投稿はThreadsにて、2.7万回以上表示。4,462件以上のいいねが寄せられるなど、たくさんの人の注目を集めました。 【写真：先住犬と『家に