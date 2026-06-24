猫が飼い主を「嫌っている」ときのサイン5選 1.近づくと逃げる・距離を置く 飼い主が部屋に入ったときや、触ろうとして近づいたときに、サッと物陰に隠れたり別の部屋へ逃げたりする行動です。 また、同じ部屋にいても常に一定以上の距離を保ち、近づかせてくれない場合も、今は警戒されているサインと言えます。 2.触ろうとすると怒る 優しく撫でようとしただけなのに、「シャー」と声を上げて威嚇