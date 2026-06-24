「出かけたくなくなるね」「私もされたい…」と絶賛の声が寄せられることとなったのは、お出かけする飼い主さんを引き止める猫ちゃんの光景。お出かけの準備をしていた飼い主さんの足元にやってきた猫ちゃんの、『可愛すぎる引き止め方』が反響を呼んでいます。投稿は再生回数27万回を突破し、たくさんの人に癒やしを届けています。 【動画：出かけようと準備を始めたら、猫がやってきて…とんでもなく尊い『引き止め方』】