モデルの阿部なつきが23日、自身のインスタグラムを更新。カジュアルコーデで自然あふれる川沿いでのショットをアップした。 【写真】最強ボリューミーな前かがみまぶしすぎる白T姿 「上高地trip」と題した投稿で、阿部は「まるでスイスみたいな景色北アルプスに囲まれた長野県・上高地へ。」と続けた。アップした写真は白Tシャツ姿にデニムを合わせたコーデ。バックには緑あふれる山々と穏やか