記事ポイントピクセラ、Fidesmo ABとスマートリング決済機能の技術協業Fidesmo Pay、40カ国860以上の金融機関に導入済みの決済基盤2030年約1,488億米ドル規模のウェアラブル決済市場へ事業基盤構築 ピクセラは、非接触決済ソリューション「Fidesmo Pay」を提供するスウェーデンのFidesmo ABと技術協業を開始し、ウェアラブル決済領域へ本格参入します。スマートリングをはじめとする次世代ウェアラブルに決済機能を実装するこ