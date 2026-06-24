記事ポイントJEMAが6月21日「冷蔵庫の日」に啓発サイト公開最新大容量冷蔵庫の活用法を動画で案内7月31日までプレゼントキャンペーン開催 日本電機工業会（JEMA）は、夏至の日（6月21日）を「冷蔵庫の日」と定め、冷蔵庫の上手な使い方を紹介する啓発ウェブサイトを公開しています。「あしたをラクに たよれる家事のパートナー」をテーマに、最新の大容量冷蔵庫の省エネ性・鮮度保持・IoT機能など多岐にわたる内容を、動画も