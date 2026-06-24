記事ポイントセトレブランド東海初の体験型ホテルが2026年6月18日に名古屋・中川運河沿いに開業炭火〜液体窒素で東海食材を再編集するカウンターガストロノミー愛知「海上の森」間伐材サウナ・オールインクルーシブラウンジを完備 ホロニックが、東海地区初進出となるホテル「セトレ キャナル 名古屋」を2026年6月18日(木)に開業しました。名古屋の発展を支えてきた中川運河を舞台に、東海の食材・森の恵み・植物・アート・人