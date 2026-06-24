記事ポイントNSWがStibo Systems「Delivery Partner of the Year」受賞アジア太平洋賞に続く2年連続グローバル受賞ポルトガル・リスボン「PATH 2026」で発表 NSWが、AIを活用したマスターデータ管理を手掛けるStibo Systemsのグローバルアワード「Delivery Partner of the Year」を受賞しました。2026年5月19日〜20日にポルトガル・リスボンで開催されたStibo Systems主催イベント「PATH 2026」での発表で、2025年のアジア太