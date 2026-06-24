サッカーＷ杯北中米大会で戦っている日本代表「森保ジャパン」は２３日（日本時間２４日）、練習拠点の米ナッシュビルでの調整を終え、１次リーグ（Ｌ）首位突破がかかる最終第３戦、スウェーデン戦（２５日＝同２６日午前８時キックオフ）が行われる米ダラスへ入った。４―０で快勝した前戦のチュニジア戦で２ゴールを挙げたＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝の連続得点に期待がかかる。上田の表情と言葉に、自覚と風