記事ポイント五島近海産「矢堅目の塩」使用の期間限定スイーツ5品を6月23日全国発売アルフォート・エリーゼ・トリュフに塩バター・塩ミルク風味が登場塩の後にまろやかさが広がるすっきりした後味 ブルボンが、長崎県五島近海の海水で作られた「矢堅目の塩」を加えた”夏の塩スイーツフェア”商品5品を2026年6月23日（火）より期間限定で全国販売しています。塩味の後にまろやかさが広がる「矢堅目の塩」を練り込み、甘さを引