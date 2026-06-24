◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝６月２４日、美浦トレセン京都新聞杯１３着から巻き返しを狙うキンググローリー（牡３歳、美浦・古賀慎明厩舎、父ダノンプレミアム）は、Ｗコースでサトノリアファル（３歳未勝利）を５馬身追走。しっかりとした脚取りで最後の直線に向くと、内から余力たっぷりに僚馬に並びかけ、６ハロン８２秒２―１２秒０で同時にゴール。気合