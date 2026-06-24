記事ポイント香ばしいキャラメル風味のクリームで包んだ塩キャラメルアイス味が期間限定で全国発売粒塩の塩味がクリームのまろやかな甘みを引き立てるマイルドな仕上がり冷やして食べるとよりザクザクとした食感が楽しめる ブルボンが、「ひとくちルマンド」シリーズの新作「ひとくちルマンド塩キャラメルアイス味」を2026年6月23日(火)に期間限定で全国発売しました。ギュッとつまったクレープ生地を香ばしいキャラメル風味