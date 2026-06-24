歌手・ＬｉＳＡの誕生日ショットが話題になっている。２４日に更新したインスタグラムに「３９歳になりました」と誕生日を迎えたことを報告した。続けて「アナタと元気に歌って遊べる身体と、飽きずに諦めずにワクワクしながらＬｉＳＡを続けさせてくれるアナタに感謝しています」と記し、「さんきゅー！な気持ちを込めて、みんなみんな、世界中でＬｉＳＡを楽しんでくれるアナタに会えるだけ会いに行きます。世界中を巻き込ん