記事ポイント冷めたフライドポテトのアレンジレシピをInstagramで6月19日から募集形状・フレーバー・調理法すべて自由のジャンル不問優秀作品10名にモスカード5,000円分・応募は7月10日まで 米国ポテト協会 日本代表事務所は、2026年6月19日から7月10日まで、「冷めても愛せる フライドポテト アレンジレシピキャンペーン」を開催しています。テイクアウトやデリバリーで冷めてしまったフライドポテトを、おいしく生まれ変わ