与野党による社会保障国民会議で、消費税を「実質ゼロ」とするなどのとりまとめ案が示されました。ただ、野党側は反対し、調整は難航しています。とりまとめ案では、来年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を1％に引き下げるとしています。そして、税率1％分の財源を使い、中低所得の勤労者向けに所得に連動した給付を来年度に導入することで、飲食料品の消費税の「実質ゼロ化」を実現するとしました。また、給付付き税額控除は