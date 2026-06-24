【FIFAワールドカップ2026】イングランド代表 0−0 ガーナ代表（日本時間6月24日／ボストン・スタジアム）【映像】疑惑の「体当たりタックル」（実際の様子）ペナルティーエリア内での激しい接触がノーファウル判定となり、世界中のサッカーファンの間で物議を醸している。日本時間6月24日、FIFAワールドカップ2026のグループL第2節でイングランド代表とガーナ代表が対戦。試合はスコアレスドローに終わったが、79分には結果を