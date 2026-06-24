◇セ・リーグ中日ーＤｅＮＡ（2026年6月24日バンテリンドーム）中日・サノーが、来日初の2試合連発をマークした。2―5の7回先頭。相手2番手・中川虎が投じた初球の150キロ直球を完璧に捉え、右翼ホームランウイングに運んだ。「練習通り、逆方向に強い打球が打てて良かったよ」3―6の９回にも、そのバットが火を吹いた。今度は相手4番手・山崎の初球、129キロのスライダーを捉え、右中間のホームランウイングへ運ん