佐藤二朗と橋本愛がＷ主演を務めるドラマ「夫婦別姓刑事」が２３日、第１１話で最終回。衝撃の結末を迎えた。【以下、ネタバレあり】「消しゴム事件」の“オーナー”が警視庁副総監を父に持つ警察エリートの刑事、上山晋吾（矢本悠馬）だったことが判明。沼袋署刑事課の面々は衝撃を受ける。１６日に第１０話が放送された後には、最終回の電子版ラテ欄に「これまでのサブタイトルに注目」と予告された。１０話までのサブタイ