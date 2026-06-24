タレントの矢口真里（43）が20日、Instagramのストーリーズを更新。最新の自撮りショットを公開した。【映像】矢口真里 顔の施術写真（複数カット）これまでにもInstagramでたびたび自撮りショットを発信してきた矢口。2026年4月20日の投稿では、「矢口真里43歳、ついに美容医療始めました!!」と施術中の様子を公開し、ファンからは「すっぴんも綺麗すぎる」「たくさんやり過ぎて別人にはならないでくださいね」などの反響が寄