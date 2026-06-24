国民民主党は、自民党と日本維新の会が提出した「副首都構想」の具体化に向けた法案の対案として、「特別市」の設置を進める法案を衆議院に提出しました。国民民主党足立康史 参院議員「副首都法案は、到底、そのままでは難しいと思うので、しっかり国会論戦のなかで大幅な修正を求めていきたい」国民民主党がきょう提出した特別市設置法案では、人口が100万人以上の指定都市などを都道府県から独立した「特別市」とするこ