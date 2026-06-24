「極楽とんぼ」の加藤浩次（57）が24日、都内でNHK「アイカタ〜大切な人の【イイところ】撮ってきてください〜」（30日スタート、火曜後11・00）の取材会に出席した。撮影者が1台のカメラで1番大切な人（アイカタ）一人に密着する様子をMCの加藤が視聴するドキュメントバラエティーだ。過去にはTBS「スーパーサッカー」で司会を長年務めるなど、サッカー愛好家として知られる加藤。W杯北中米大会を戦う日本代表で密着を見て