障害者向け就労支援などを手がける絆ホールディングスが、22日に大阪地方裁判所に会社更生法の適用を申請した。関連法人を含めた負債総額は289億円。社会福祉事業者グループの倒産としては過去最大規模となる。 障害者福祉施設勤務の少女が長期勾留で衰弱死元兵庫県警OB飛松五男氏「不当勾留で死に至らしめた」 絆ホールディングスは、障害者の就労支援などを目的として国や自治体から給付される加算金を