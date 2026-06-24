「ルーキーシリーズ第１４戦」（２４日、まるがめ）西丸敦基（２３）＝香川・１３２期・Ｂ１＝が地元で初優出を決めた。準優９Ｒ、４コースからコンマ０６のＳを決め、鋭いまくり差しで突き抜けた。通算３回目の優出で、まるがめでは初となり「地元では相性が悪かったので、初優出できてうれしいです」と喜んだ。３３号機の機歴を思えば舟足の雰囲気は良さそうだ。「出て行くほどの伸びはないけど、行き足が良くてＳがしや