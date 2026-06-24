NHK Eテレの乳幼児向け教育番組「いないいないばあっ！」で7代目女の子「はるちゃん」として活躍していた、俳優の倉持春希（15）の現在の姿に驚きの声が寄せられている。【映像】はるちゃんの現在の姿（複数カット）2019年から4年間、7代目女の子を務めていた倉持。2023年4月からは、「いないいないばあっ！」のキャラクターが登場するステージ公演「いないいないばあっ！ ワンワンわんだーらんど」に出演していた。成長した現