外国人による密漁が増えていることから、第九管区海上保安本部は密漁禁止を呼び掛けるポスターを学生に募集していました。24日、採用されたデザインを作成した学生に感謝状が贈られました。 押収された大量のサザエ。その数138個。2024年4月、柏崎市の海岸でベトナム国籍の3人によって密漁されたものです。 第九管区海上保安本部によりますと、管区内ではコロナ禍以降、外国人による密漁が急増していて、特に去年