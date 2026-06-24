2026W杯グループステージ第2節のオーストリア代表戦で2ゴールを挙げ、W杯歴代最多得点記録を更新したアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ。メッシはW杯通算得点数を18に伸ばしたが、そのうち12ゴールが35歳を過ぎてからというのが何とも特徴的だ。2010W杯や決勝まで進んだ2014W杯でもメッシのパフォーマンスは印象的ではあったが、バルセロナほどの活躍は見せられないといった状態が続いていた。しかし、そこからアルゼンチンは変