2026W杯ここまでの戦いで1番のサプライズチームと言えるだろうか。世界に衝撃を与えているのが初出場のカーボベルデ代表だ。カーボベルデはまだ白星こそ無いが、負けてもいない。グループHでスペイン代表とはスコアレスドローに持ち込み、ウルグアイ代表とは2-2で引き分けた。ウルグアイ戦の先制点となったMFケビン・ピナの直接フリーキックは今大会ベストゴール候補の1つに挙げてもいいもので、スペイン戦でミラクルセーブを連発