2026W杯グループFの初戦でスウェーデン代表に1-5で敗れ、まさかの監督交代に出たチュニジア代表。しかしエルヴェ・ルナールの招聘も成功には繋がらず、第2節の日本代表戦は0-4で敗れた。監督交代の効果は全く無かったと言える。この結果から、『ESPN』は今大会のチュニジアがアフリカ勢としてW杯史上最悪のチームになる可能性があると伝えている。ここまでチュニジアは2連敗で、得失点差は−8。グループ最終節ではオランダ代表と対