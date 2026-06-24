ＫｉｓーＭｙーＦｔ２の二階堂高嗣が２４日、都内で行われた内藤剛志主演の劇場版「旅人検視官道場修作」（兼粼涼介監督）の大ヒット舞台あいさつに出席した。劇中での関係性にちなみ、憧れの先輩を聞かれ、５月に新喜劇で共演した間寛平を挙げた。「打ち上げに行った時に、（あれだけのキャリアを重ねた）師匠が『これからも面白いことを見つけていく』っておっしゃっていて、（どん欲な姿勢が）すごいなと思った」と