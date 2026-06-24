俳優の森崎ウィンが24日、都内で行われた映画『Michael／マイケル』（公開中）大ヒット記念トークイベントに登壇。“マイケル愛”を語った。【全身ショット】さすがのスタイルでポーズをキメる市川染五郎＆森崎ウィン今作を鑑賞した森崎は「マイケルがずっと掲げていたその世界平和だったりとか、愛だったりとかって、子どもの頃からずっと思い続けてたんだなって、この映画を見て改めて知ることができました」と感激。マイケ