元モーニング娘。の藤本美貴とお笑いタレントの横澤夏子のいずれも３児の母がＭＣつとめる２３日深夜放送のテレビ朝日系“ママ特化型バラエティー”「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）に、お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希（４７）が出演した。１４歳の長男と１２歳長女の２児の父である平子。「中学生の子育てはいかがですか？」と問われると、「下の女の子は、ちゃんみなのＰＶを見てる時、俺が前を横切るだ