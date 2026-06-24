◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝６月２４日、栗東トレセンホープフルＳで５着の実績を持つバドリナート（牡３歳、栗東・松永幹夫厩舎、父コントレイル）は坂路でワッザイカ（２歳新馬）を４馬身追走。しまいは余力たっぷりの動きで僚馬に半馬身先着し、５４秒５―１２秒６を計時した。松永幹調教師は「調教は目立つ馬じゃない。いつものバドリナートですよ」と