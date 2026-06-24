ウクライナへの侵略を続けるロシア各地でガソリンなどの燃料不足が広がっている。ウクライナによるエネルギー供給網への攻撃強化で、生産能力が低下していることが要因とみられる。ロシアは攻撃を防ぎ切れておらず、供給維持に向けた対応に追われている。露西部のクルスク州やベルゴロド州、シベリアのノボシビルスク州やチュメニ州などは２３日、相次いで燃料販売の制限を発表した。露独立系メディア「ベル」は１６日、露国内