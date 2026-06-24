◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（２４日・バンテリンドーム）中日のミゲル・サノー内野手が、来日初の２試合連続本塁打を放った。「６番・一塁」で先発出場。３点を追う７回先頭で、代わったばかりの２番手・中川虎の初球を捉えた。１５０キロの直球を弾丸ライナーで右翼テラス席へ６号ソロを運んだ。「練習通り、逆方向に強い打球が打てて良かったよ」と笑顔でうなずいた。打線はＤｅＮＡの先発・東に対し、５回まで