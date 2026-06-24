市川染五郎（21）が24日、東京・新宿バルト9で行われた米映画「Michael／マイケル」（アントワン・フークア監督）大ヒット記念トークイベントに、マイケルの命日を翌25日に控える中、大ファンを公言するマイケルそのものいでたちで登場した。マイケルの代表曲の1つ「BAD」で入場し「まさか『BAD』で入場する日が来るとは思っていなかった。手袋もあったんですけど、あざといと思って」と照れ笑いを浮かべた。好きになったきっかけ