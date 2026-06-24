老後資金づくりの制度として利用者が増えているiDeCo（個人型確定拠出年金）は、2026年12月には掛金上限の引き上げが予定されており、制度への注目はさらに高まりそうです。 一方で、定年退職を目前に控えた人にとって気になるのが、積み立てた資産をどう受け取るかという「出口戦略」ではないでしょうか。 長年にわたり毎月2万3000円を満額拠出してきた場合、一時金と年金のどちらが有利なのか迷う人も少なくありま