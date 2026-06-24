ボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」は２４日、予選２日目が行われた。石渡鉄兵（５１＝東京）は２日目６Ｒ、５コースから機敏にまくり差して瓜生正義とバック並走。２Ｍで瓜生が握った内側を差して白星を奪取した。２日目に今節?大流行?しているギヤケースを交換。「瓜生さんよりだいぶ良かったです。初日より回った後が良くなってました。直線は馬場選手と同じくらいでした。乗り心地もいい。ここをキー