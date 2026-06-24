BTSがついに帰ってきた。高揚感と笑顔に溢れたワールドツアー日本公演DAY2の様子をレポート。おかえりなさい、BTS！東京ドーム2日目は、開演前の会場に不思議な一体感があった。1日目には途中で自然消滅していたウェーブも、この日は会場全体で成功させていた。初日は、期待と不安と緊張とでファンは気もそぞろだったが、2日目は落ち着きを取り戻し、期待と少しの冷静さでステージに向き合えたのではないか。おそらくそれは、7人も