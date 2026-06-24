世界的人気を誇るグローバルグループaespaと、LINE FRIENDS発のカスタマイズ・ライフスタイルブランドCOLLERが夢のコラボレーション♡aespaのセカンドフルアルバム『LEMONADE』の世界観を落とし込んだ限定コレクション「coller aespa LEMONADE edition」が登場します。バッグやチャームなど、ファッションに取り入れやすいアイテムが揃い、aespaらしいメタリックな魅力とフェミニンな可愛さを楽しめ