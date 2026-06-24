極楽とんぼの加藤浩次（57）と、ハリセンボンの近藤春菜（43）が、変則的な形でタッグを再結成した。新番組「アイカタ〜大切な人の【イイところ】撮ってきてください〜」シーズン2（火曜午後11時、NHK総合）が、30日から放送を開始するのを前に、2人は番組を収録した都内の喫茶店で行われた取材会に出席。21年3月まで共演した日本テレビ系情報番組「スッキリ」以来、約5年ぶりにレギュラー番組でのタッグだったが、番組名の「アイ