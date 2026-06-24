King & Princeのメンバーとして活動する高橋海人（※高は、はしごだか）さんは、個人では俳優としてさまざまな作品に出演しています。そこで、All About ニュース編集部は2026年5月29日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「高橋海人さんの出演作」に関するアンケート調査を実施。この記事では「高橋海人の演技が光っていたと思う出演作」ランキングの結果を紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：『ドラゴン