老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、1969年生まれの女性の方は65歳より前に年金が支給されるのかについてです。Q：1969年5月生まれの女性。結婚前に3、4年ほど厚生年金保険料を支払っていました。