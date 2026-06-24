7人組アイドルグループ・Peel the Appleでリーダーを務める浅原凜さんが、ピーチ・ジョンの夏の新作ランジェリーを紹介するコンテンツ「LOVE IDOLS」に登場しました。【写真】ストレッチサテンとストレッチレースを着こなす浅原凜さんこの夏をもっと可愛く、おしゃれに楽しめる新作ランジェリーを披露しています。デイリー使いしやすいブラセットから、背中見せファッションにぴったりのアイテム、トレンド感たっぷりのブラトップ